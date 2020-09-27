Son dakika... Bolu'da orman yangını

Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.