Son dakika... Bolu'da köyde feci yangın! Çok sayıda ev kül oldu

Kuzfındık Köyü'nde Abdurrahman Kaya’ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara sıçradı. Toplam 12 ev ve ahırlar yandı. Büyükbaşlar telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Evleri yanan köylüler büyük üzüntü yaşarken bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

12 AHŞAP EV YANDI

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 12 evin yandığı tespit edildi. Bölgede yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ifade edildi.

Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi" dedi.

VALİ ÜMİT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 12 ev ve ahırların yandığı bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ümit, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şu anda yanan evin 12 tane olduğu söyleniyor. Can kaybı yok. Hayvan kaybımız noktasında çelişki var. Birkaç tane kayıp olduğu söyleniyor. Ama şu anda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Çıkış sebebinin baca yangını olduğunu öğrendik. Böyle ifade edildi. Önce bir bacadan ateş attığı, ardından da çatıya sıçradığı sonra da diğer evlere yöneldiği şeklinde bilgi var elimizde ama araştırma sürüyor" dedi.