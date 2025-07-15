×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bolu'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 14:28

Bolu’da medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Haberin Devamı

Merkeze bağlı Karacasu beldesinde bulunan medikal malzemeler üretilen bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla fabrikanın tamamına yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Boluda fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

DUMANLAR ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor. Siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görülüyor.

Son dakika... Boluda fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Haberin Devamı

YANAN FABRİKA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki yangın ve ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.

Son dakika... Boluda fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Gözden KaçmasınKonyadaki orman yangını ikinci gününde: 1 gözaltıKonya'daki orman yangını ikinci gününde: 1 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!