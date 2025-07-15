Son dakika... Bolu'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

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Merkeze bağlı Karacasu beldesinde bulunan medikal malzemeler üretilen bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla fabrikanın tamamına yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor. Siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görülüyor.

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YANAN FABRİKA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'da medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki yangın ve ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.