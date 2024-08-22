Son dakika... Bolu'da bir yangın daha

Haberin Devamı

Orman Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BURSA'DA DA YANGIN ÇIKTI

BURSA'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, kulübede çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı