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Son dakika... Bolu'da bir yangın daha

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Yangın#Bursa
Son dakika... Boluda bir yangın daha
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 18:39

Son dakika haberi... Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına alınan yangına yakın bir noktada, otluk alanda bir yangın daha çıktı.

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Orman Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BURSA'DA DA YANGIN ÇIKTI

BURSA'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, kulübede çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika... Boluda bir yangın daha

 

 

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#Bolu#Yangın#Bursa

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