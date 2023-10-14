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Son dakika... Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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#Bolu#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 17:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD verilerine göre, Bolu'da saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamış ve an itibari ile herhangi bir olumsuz durum bildirmemişlerdir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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#Bolu#Deprem#AFAD

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