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Son dakika... Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem... Vali Aydın'dan açıklama

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#Bolu#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Boluda 3.9 büyüklüğünde deprem... Vali Aydından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 01:19

Son dakika haberi.... Bolu'da saat 01:13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın yaptığı açıklamada "İlk tespitlere göre bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8.15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

VALİ AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Aydın, "Bolu merkez ilçe sınırlarımızda meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelindeki ilk tespitlere göre bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

PANİK YARATTI

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsündeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler sarsıntı nedeniyle panikle dışarıya çıktı.

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#Bolu#Deprem#Son Depremler

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