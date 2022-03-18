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Son dakika... Kar yağışı kazalara neden oldu! TEM ulaşıma kapandı

#Bolu#Kar Yağışı#TEM Otoyolu
Son dakika... Kar yağışı kazalara neden oldu TEM ulaşıma kapandı

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalarda yaralananları kurtarmak için çalışma yapılıyor. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

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Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda TIR, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.

Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

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