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Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor... Mesafe 10 metreye kadar düştü...

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Son dakika... Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor... Mesafe 10 metreye kadar düştü...
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Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis ve yağış ile birlikte görüş mesafesi de yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sis ve yağışta etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağında hafif yağan yağış ile birlikte siste etkili oluyor.

Son dakika... Bolu Dağında göz gözü görmüyor... Mesafe 10 metreye kadar düştü...

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yetkililer sürücülerin yakın takip yapmaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.

Son dakika... Bolu Dağında göz gözü görmüyor... Mesafe 10 metreye kadar düştü...

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