Son dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul yönünde ulaşım durdu

Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, TIR ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: 18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Kazayı az önce haber aldık. Tüm ekipler harekete geçti. İlk aldığımız bilgiye göre yaralamalı bir kaza olduğu söyleniyor umarım ölümlü değildir. Umarım böyle kalır. Ara ara kar yağışı devam ediyor. Normal şartlarda yollarımız açık. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım. Tünel çevresinde özel ekiplerimiz var, anında müdahale ediliyor. Zincirleme olduğu için başka ekipler de gönderdik. Ben de olay yerine gidiyorum. Daha net bilgileri birazdan alacağız." dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Maalesef İstanbul istikametinde bir kaza yaşandı. Kazaya 18 araç karıştı. Yaklaşık 15 yaralı var. Söylemiş olduğumuz rakamlar her an değişebilir. Ağır yaralı bilgisi henüz yok elimizde. Şu an çok net bir şey söyleyemiyoruz" dedi.

DHA muhabiri Murat Küçük CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı kazada şu ifadeleri kullandı:

Şu anda kazanın bulunduğu noktadayım. Onlarca aracın karıştığı bir kaza meydana geldi burada. Çok sayıda yaralı var. Yaralılara ilk müdahale yapılıyor. Yollarda da ciddi sıkıntı var. Araçlar ilerleyemiyor. Yaralılar ambulanslara taşınıyor. Durumu ağır olan yaralılar var.