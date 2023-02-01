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Son dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Dağı Tüneli#Kaza#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 13:41

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi. 

Son dakika... Bolu Dağı Tünelinde zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

DHA muhabiri Murat Küçük kazanın meydana geldiği noktadan son gelişmeleri aktardı...

Maalesef 1 can kaybı var kazada. 15-20 dakika önce meydana geldi bu Kaza. Sabah saatlerinde kar şiddetini artırmıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaralı var.

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Son dakika... Bolu Dağı Tünelinde zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

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#Bolu Dağı Tüneli#Kaza#Zincirleme Kaza

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