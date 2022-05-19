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Son dakika... Bolu Belediyesi'ne yabancılara farklı su ve nikah ücreti tarifesi cezası

#Bolu#Yabancı#Nikah
Son dakika... Bolu Belediyesine yabancılara farklı su ve nikah ücreti tarifesi cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınacağını ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olduğunu açıklamıştı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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Kararda, Tanju Özcan'ın düşmanlık ve reddetme hissine yol açmayı amaçlayan söylemleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu 2011 yılından bu yana yüksek sayıda göçmene ev sahipliği yapması ve yoğun bir şekilde entegrasyon çalışmaları içinde olması durumuyla bağdaşmamaktadır" ifadeleri yer aldı. TİHEK'in kararında "Söz konusu ifadelerin nefret söylemi boyutunda olduğu değerlendirilmektedir. Belediyelerin tarife ücretlerinin fahiş olarak belirlemesinin yetkinin kötüye kullanım olarak değerlendirildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL, yabancılardan ise 2,5 dolar alınacağını duyurmuştu. Özcan, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam’da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam’da ucuz" demişti.

 

 

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#Bolu#Yabancı#Nikah

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