Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

NE DEMİŞTİ?

Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle tepki çeken CHP'li Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını açıkladı.

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” dedi.

''GİTSİNLER İSTİYORUZ''

Yabancı uyruklu kişilerin gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

"Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin."

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, "Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" diye konuştu.

ÖZCAN'IN SÖZLERİ ÜZERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehirde yaşayan göçmenlerin elektrik ve su faturalarına 10 kat zam yapacağı açıklaması sonrası kentte yaşayan bir kişi Özcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile görevi kötüye kullanmak"tan suç duyurusunda bulundu.

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