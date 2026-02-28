Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Haberin Devamı

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" dedi.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Özcan, Bolu Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalıştı. Bolu Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde CHP'den Bolu Milletvekili seçildi. 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği de yapan Özcan, milletvekilliği döneminde çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Özcan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor. Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.