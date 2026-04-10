×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Belediyesi#Operasyon#Belediye Meclis Üyesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 08:41

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, sabah saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. 6 Nisan’da ise soruşturma kapsamında CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!