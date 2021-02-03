Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı. Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

İşte Melih Bulu'nun açıklamaları:

Boğaziçi Üniversitesi ve hocalarının her türlü görüşü çok önemli. Boğaziçi’nde demokratik sınıra uyulduğunda insanların kendilerini ifade etme hakkı vardır. Ben de rektör olarak buna izin veren bir rektörüm. Başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktaya geldiğinde ben de bunları olabildiğince engelleme durumundayım. Demokrasi kültürünü korumamız lazım. Bu ülkemiz ve Boğaziçi için de çok önemli.

Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Önceki gün olay olaylarda rektörlük binasının 3 kapısının da ablukaya alınarak içeride çalışan rektörlük çalışanlarının saat 21.00’a kadar çıkması engellendi. Uyarıya rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler.

Bu kapsamda da tabi ki uyarılmalarına rağmen abluka kalkmadığı için tedbir almak zorunluluğu doğru. Bütün olay bundan ibarettir.