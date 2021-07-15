Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu gelişme üzerine Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı.



REKTÖRLÜK ADAYLIĞI İLANI



Ayrıca, YÖK'ün rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı. Belirlenen şartları taşıyan adaylar yarından itibaren 2 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığı’na yapılabilecek.

MELİH BULU GÖREVDEN ALININCA PROGRAMDA YER ALMADI, VEKALETEN ATANAN PROF. DR. İNCİ AÇILIŞTA KONUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Şehitliği Nafi Baba Binası'nda 15 Temmuz'un yıldönümünde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi. Serginin açılışına Prof. Dr. Melih Bulu'nun da katılacağı açıklanmıştı. Ancak Bulu görevden alınınca etkinlikte yer almadı. Serginin açılışına Bulu'nun yerine velaketen atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu, gaziler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılanlar önce üniversite içerisinde bulunan Rumelihisarı Şehitliği'ne giderek, şehitlere dua okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte 15 Temmuz 2016 gününe dair belgesel izletildi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Bir araya geldiğimiz için çok büyük mutluluk duyuyorum. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki tarihini unutan, yarından da vazgeçmiş demektir. Yani tarih bilinci olmayan toplumların kendilerine ait bir gelecek korkusundan da bahsetmesi mümkün değildir. Öyleyse şehitlerimizin ne sebeple ve hangi koşullarda şehit olduklarını unutmamamız büyük bir önem taşımaktadır. Malazgirt'le birlikte kapılarını aralayarak kendisini vatan kıldığımız bu topraklar için çok bedeller ödedik. Bağımsızlığımızı baki kılmak hedefinde birleşen insanlarımız gerektiğinde can vermekten hiç kaçınmamıştır. İşte 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne yatmaktan, göğsüne siper etmekten asla kaçınmayan insanımızı kuşatan inanç, Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda kahramanlarımızı kuşatan inançtan farksızdırö şeklinde ifadeler kullandı.

İnci'nin konuşmasının ardından Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çekilen fotoğraf sergisini gezdi.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

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