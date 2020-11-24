MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Boğaz'da sis etkili oluyor! Bazı vapur seferleri iptal edildi
GeriGündem Son dakika... Boğaz'da sis etkili oluyor! Bazı vapur seferleri iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Boğaz'da sis etkili oluyor! Bazı vapur seferleri iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Boğaz'da sis etkili oluyor! Bazı vapur seferleri iptal edildi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal oldu. Sisin dağılması nedeniyle bazı seferler tekrar yapılmaya başladı. Şehir Hatları internet sitesinde iptal olan seferler vatandaşlara açıklandı.

- Boğaz hattı

- İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattı

- Küçüksu - İstinye hattı

- Anadolukavağı - Üsküdar hattı

- Rumelikavağı - Eminönü hattı

- Haliç hattı

- Çengelköy - İstinye ring hattı

Son dakika... Boğazda sis etkili oluyor Bazı vapur seferleri iptal edildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle