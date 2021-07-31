Son dakika: Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta... Belediye Başkanı'ndan halka çağrı

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Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanelerdeki yanıcı maddeler Bodrum Belediyesi’ne ait araçlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırıldı. İçmeler bölgesi yanarken bu kez de kırsal Beyciler Mahallesi'nden yangın haberleri geldi.

Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.



Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

BAŞKAN ARAS'TAN 'ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk olarak İçmeler bölgesi ardından da Mumcular Beyciler Mahallesi’ne geçerek, bilgi aldı, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürerken Başkan Aras, yazılı açıklama yapıp, itfaiye ekiplerinin trafikte yollara takılmaması ve hızlı bir şekilde yangına acil mücadele vermesi için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamasını istedi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Aras, "Sevgili Bodrumlular İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu an soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.

'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'

Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.

‘TAHLİYE İHTİMALİNE KARŞI ARAÇLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR’

Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden "Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliyeye gerek duyulması ihtimaline karşı İçmeler’de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" diye hatırlatma yaptı.

YERLEŞİM ALANINA 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

"KUMBAHÇE-İÇMELER BÖLGESİNDEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"

Sputnik'e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede devam eden yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Aras "Yangın bölgesindeyiz. Kumbahçe-İçmeler bölgesindeki yangın devam ediyor. Bu arada Milas-Bodrum sınırı Mumcular bölgesinde ikinci bir yangın daha başladı; sıkıntılı bölgedeki 3 otel, birçok site tedbir amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Aras, "Otel müşterileri merkezi bölgedeki uygun tesislere yerleştirildi. Bodrum Belediyesi, havadan ve karada yapılan söndürme çalışmalarına tüm gücüyle destek veriyor" diye konuştu.

OTEL VE EVLERİN TEDBİR AMAÇLI TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.

Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.







GÜVERCİNLİK'TEKİ YANGIN DÜN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan yangın kontrol altına alınmıştı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

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