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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bodrum'da su alan uçağı engelleyen jet-ski için harekete geçildi

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Son dakika: Bodrum'da su alan uçağı engelleyen jet-ski için harekete geçildi

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için denizden su alan söndürme uçağının bulunduğu yere getirilerek, çalışmalara engel olunduğu ileri sürülen jet-ski ile ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın denizden su almasını zorlaştıran jet-ski, cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiş ve kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Avrupa'dan gelerek, yangınla mücadele eden söndürme uçağı, 5 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi önlerinde denizden su almak için alçaldı. Bu sırada söndürme uçağının önüne jet-ski geçti. Olası kazaya karşı için motorlarını durduran uçak, uzun süre kalkış yapamadı. Yangın söndürme uçağının denizden su almasını engellediği ileri sürülen jet-ski, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son dakika: Bodrumda su alan uçağı engelleyen jet-ski için harekete geçildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Son dakika: Bodrumda su alan uçağı engelleyen jet-ski için harekete geçildi

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