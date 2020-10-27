MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bodrum'da peş peşe üçüncü ölüm! İnternetten satın aldığı sahte içki sonu oldu
GeriGündem Son dakika... Bodrum'da peş peşe üçüncü ölüm! İnternetten satın aldığı sahte içki sonu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bodrum'da peş peşe üçüncü ölüm! İnternetten satın aldığı sahte içki sonu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bodrum'da peş peşe üçüncü ölüm! İnternetten satın aldığı sahte içki sonu oldu
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Bodrum ilçesinde internet üzerinden satın aldığı sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan Yelda Dağıtman (47), 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dağıtman'ın ölümüyle ilçede sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Yelda Dağıtman, 10 Ekim akşamı saat 20.30 sıralarında evinde fenalaştı. Mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti olan Dağıtman, Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İnternet üzerinden satın alıp içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlenen Dağıtman tedaviye alındı.

YAŞAMA TUTUNAMADI

Dün durumu ağırlaşan Dağıtman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yelda Dağıtman'a Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum'da sahte alkol kullanımı nedeniyle daha önce Semran Başkurt (66) ve İbrahim Yanık (74) hayatını kaybetmişti. Yelda Dağıtman'ın ölümüyle ilçede sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle