Son dakika... Bodrum'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor

Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İlçedeki bazı inşaat firmaları da beton mikserleriyle su taşıyarak, ekiplere destek veriyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlk etapta sevk edilen ekipler: 2 helikopter, 5 arazöz. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

📍Muğla / Bodrum - Yokuşbaşı

⏱ Çıkış Saati : 13.05

⏱ İlk Müdahale: 13.20



İlk etapta sevk edilen ekipler:

➡️ 2 Helikopter

➡️ 5 Arazöz

Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor.#OrmanVatandır pic.twitter.com/fYME15f3rg — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 3, 2021

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