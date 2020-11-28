Son dakika... Bodrum'da facia! Taklalar atarak karşı şeride geçti

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiinde meydana geldi.

Ozan U. yönetimindeki 20 ACE 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Ozan U. ve yanındaki İklim İzci (16) ile Burçak Ç. (15) yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İklim İzci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalıkavak yönüne giden Ozan U.'nun kullandığı otomobille, önündeki başka bir otomobili solladıktan sonra, sol şeritte giden bir motosikleti geçmek için sağ şeride geçtiği ve aniden kontrolden çıktığı görülüyor.

Kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçen otomobil geçtiği motosikletin hemen önünden refüje çarparak takla atıp karşı şeride düşüyor.