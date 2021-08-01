Son dakika... Bodrum Mazıköy'de yangın yerleşim bölgesine giriş yaptı! Evler alevler arasında kaldı

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan 107 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, yangının 2 şehirde 5 noktada devam ettiği belirtildi.

BODRUM'DAKİ YANGINDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'da çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasından sonra ise Bodrum'un Mazıköy mahallesine alevler giriş yaptı.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

"Maalesef alevlerin köye giriş yaptığını söyleyebiliriz.

İtfaiye ekipleri, ekip arkadaşlarının sağlıklı şekilde dönüş yapması için de çalışma yapıyor. Evlerin kapısına da alevler dayanmış durumda. Yangının daha fazla köyün içine gelmemesi için çalışma yapıyorlar.

Ev sahipleri ellerinde kazma kürek tırmıklarla yangını söndürmeye çalışıyor.

Mazıköyü’nden sahil kısmına inen yoldayız. Sahil kısmından da bir müdahale yapılıyor. Köy içinden müdahale yapılıyor. Köyde elektrikler gitmişti. Zaman zaman su tanker sıkıntısı da yaşanıyor. Ekipler alevlerin köyün içine gelmemesi için uğraşıyor. Bir ev de alevlere teslim olmuş durumda.

Maalesef rüzgar nedeniyle köyün içine doğru giriş yapıyor alevler. Pansiyon ve işletmeler de tahliye edilmişti.

Buşunduğumuz yerde köyün içine daha fazla yangının sirayet etmemesi için burada can siperhane çalışılıyor.

Sadece burada yangın yok. Bodrum Milas’tan köy içine gelen alanda da büyük bir yangın var. Ekipler o bölgeye odaklanmıştı. Orası alevlere teslim olsa dışarıdan ekiplerin buraya gelmesi de zorlaşacaktı. Oradaki yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler gelebildi. Polis TOMA'sı da az önce geldi.

Köyünn tepede olduğunu söylemiştik. Yangın köye doğru tırmanıyor o tepeden. Buradaki vatandaşlar da kaçmaya başladılar. Rüzgarın da etkisiyle köyün içine doğru alevler girmeye başladı. Yangın tepeyi tırmanıyor adeta. Kozalaklardan çıkan küller de insanların üzerine düşüyor. Biz de o sıcaklığı hissettik. Adeta yüzümüze vuruyor.

Maalesef burada bir alev cephesi kuruldu. Vatandaş ve ekipler müdahale yapıyorlar. 3 evin de alev çemberi içinde kaldığını söyleyebiliriz."

MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUM

Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.



Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi.



Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu sırada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi.



Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki otellerde kalan turistler, günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris ilçe merkezine taşındı.



İçmeler Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, dün ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangının dördüncü gününde havanın ağarmasıyla beraber helikopter ve uçakların çalışmaları da başladı. Çalışmalar alevlerin yoğun olduğu Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.







MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 5. GÜN



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan ve 5'inci gününe giren yangınları kontrol altına alınma çalışmaları sürdürülüyor. Yangından en çok etkilenen Manavgat Kalemler Mahallesi'nde yanan evler kepçelerle yıkılmaya başlandı.

Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi. Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

CUMHURBAŞKANI İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, cuma günü akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün öğle saatlerinde Manavgat'a gelerek, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Marmaris'e geçti.

İKİ ORMAN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manavgat'ın Gebece Mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan arazöz sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıktı. Arazözden çıkamayan orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yaşamını yitirdi. Yaralı işçiler bölgeye gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ancak dün sabah saatlerinde ulaşıldı. İki işçinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ, ZOR ANLAR YAŞADILAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkisinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi. Rüzgarın zaman zaman sert esmesiyle yangın yönünü değiştirirken, alandaki mahalle sakinleri, gazeteciler ve ekipler zor anlar yaşadı. Alevlerin kara yolunun olduğu noktaya gelmesi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Alanda yangının hızla büyümesi üzerine Çöplük Yolu ekipler tarafından yaya ve araç girişine kapatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerine, mahalle sakinleri de destek veriyor.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.

DEVAM EDEN YANGINLAR

Orman Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 5'inci günde Manavgat Sırtköy ve Güğlen Dağı sırtlarındaki yangınlar devam ediyor. Ayrıca Manavgat'ta Sevinç, Beğdiğin, Gebece, Güneyyaka, Ahmetler'de de yaşanan yangınlarda bazı noktalarda parlamaların oluşabildiği kaydedildi. Gündoğmuş yangını devam ederken, bugün sabah Alanya Yeniköy'de de yangın başladı ve Güzelbağ tarafında devam ediyor. Akseki Kepezbeleni'nde çıkan yangının ise kısmen kontrol altında alındığı belirtildi. Manavgat Taşağıl tarafında da yangının sürdüğü kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yangın bölgelerinde rüzgarın kesildiğini, böyle devam etmesi halinde bölgedeki yangınların 3-4 saat içinde kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

GAZİPAŞA YANGINI SÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KALEMLER'DE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar başladı. Manavgat ilçesinde yangının ilk çıktığı Yeniköy mahallesine yakın noktada bulunan Kalemler Mahallesi en çok zarar gören yerler arasındaydı. Bugün itibarıyla bu mahallede de yıkım çalışmaları başladı. Yanan evler kepçelerle yıkılmaya başladı. Mahalle içerisinde dolaşan kepçeler, kırmızı boya ile işaretlenen evleri tek tek yıkıyor. Jandarma ekipleri özellikle yıkım çalışmalarının başladığı mahallelere girişleri yasaklarken ayni yardımlar ise mahalle içlerinde kurulan dağıtım merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bölgeye elektrik ve su verilmezken poyrazın etkisini yitirmesinin ardından havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarının hız kazandığı öğrenildi. Bugün Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 39 derece nem oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü. Sıcaklığın 41 dereceleri görmesi beklenen ilçede yangının en şiddetli yaşandığı günlerde nem oranının yüzde 5-9 arasında olduğu gözlenmişti.

TIRMIKLARLA TAMPON BÖLGE

Ahmetler Mahallesi'nde ise yangının köye ulaşımını önlemek için kampanya başlatıldı. Mahallede oturan Mustafa Koç, "Köylü elinden geldiği kadar yangının önünü kesmeye çalışıyor. Tampon bölge, yangını önlemiyordu. Biz de ormanı kurtaramayacağız, Ahmetler'i kurtaralım dedik. Tırmık ve iş makineleriyle ormanla köyün arasını keseceğiz. Para gönderenler de var ve iş makineleri kiralayarak yangın yerine götürüyoruz. 'Tırmığını al da gel' diye bir kampanya başlatıldı. Köy dışından da köylüler yardıma geliyor. Başka ilerde yaşayanlar ve gönüllüler de köye geliyor. Ahmetler'de son durum dün akşam sadece duman vardı maalesef ormanları kaybettik. Köyü kurtarmaya çalışacağız. Bizi yalnız bırakmayın" diye konuştu.

Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın cenazeleri ise sabah saatlerinde morgdan alınarak, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazelerin, buradaki törenin ardından İzmir'e gönderileceği kaydedildi.

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