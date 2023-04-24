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Son dakika... Blinken açıkladı: Sudan'da 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşıldı

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#Sudan#Ateşkes#Antony Blinken
Son dakika... Blinken açıkladı: Sudanda 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 23:45

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 72 saatlik ateşkes uygulanması konusunda anlaştığını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan'da tarafların bu gece yarısından itibaren geçerli 72 saatlik ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. 

SUDAN’DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

CAN KAYBI 420'YE YÜKSELMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda en az 420 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını açıklamış, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının da ambulanslara ve sağlık kurumlarına yapılan saldırılarda yaralandığını belirtmişti.

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#Sudan#Ateşkes#Antony Blinken

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