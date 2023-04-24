Son dakika... Blinken açıkladı: Sudan'da 72 saatlik ateşkes konusunda anlaşıldı

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan'da tarafların bu gece yarısından itibaren geçerli 72 saatlik ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

SUDAN’DAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

CAN KAYBI 420'YE YÜKSELMİŞTİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda en az 420 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını açıklamış, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının da ambulanslara ve sağlık kurumlarına yapılan saldırılarda yaralandığını belirtmişti.