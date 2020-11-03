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AA - İHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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Son dakika... Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Son dakika... Bitliste TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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