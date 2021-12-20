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Son dakika... Bitlis'te kar yolları kapadı, okullar 2 gün tatil edildi

#Bitlis#Kar Yağışı#Hava Durumu

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı, kent merkezindeki bütün eğitim kurumlarında bugün ve yarın eğitim-öğretime ara verildi.

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Bitlis’te kar yağışı 3 gündür etkili olurken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye 75 personel ve 50 iş makinesi ile yıl boyu karla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini, kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacaklarını söyledi.

Valilik tarafından da kent merkezinde okulların 2 gün tatil edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir"

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

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Son dakika... Bitliste kar yolları kapadı, okullar 2 gün tatil edildi

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#Bitlis#Kar Yağışı#Hava Durumu

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