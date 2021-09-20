Son dakika! Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis il Jandarma Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl @Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ⬇️ pic.twitter.com/0EHcLc7Ay1— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 20, 2021