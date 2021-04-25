Son dakika: Bitlis'te 3.9 ve 4.1 şiddetinde peşi sıra depremler
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde ardından da 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Bitlis'te peş peşe şiddetli depremler yaşandı. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde depremin ardından 4.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Hizan (Bitlis)
Tarih-Saat : 25.04.2021, 12:20:13 TSİ
Enlem : 38.2473 N
Boylam : 42.5268 E
Derinlik : 18.79 km
Detay : https://t.co/Wktst5zlwa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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