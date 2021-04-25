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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bitlis'te 3.9 ve 4.1 şiddetinde peşi sıra depremler
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Haber Giriş: 25.04.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bitlis'te 3.9 ve 4.1 şiddetinde peşi sıra depremler

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Son dakika: Bitlis'te 3.9 ve 4.1 şiddetinde peşi sıra depremler

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde ardından da 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Bitlis'te peş peşe şiddetli depremler yaşandı. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde depremin ardından 4.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

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