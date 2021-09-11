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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bitlis Valiliği duyurdu! 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Son dakika... Bitlis Valiliği duyurdu! 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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