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Tolga YANIK/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 08:51,Son Güncelleme:/

Son dakika: Birçok ilde operasyon başlatıldı! 37 gözaltı kararı

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Son dakika: Birçok ilde operasyon başlatıldı! 37 gözaltı kararı
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KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ’nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16’sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kriptoÿüyeler deşifre edildi.

Bunun üzerine 16’sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi.ÿKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.

 

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