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Son dakika... Birçok bombalı eylemin sorumlusu, gri kategorideki Fırat Gizlenç, Şırnak'ta etkisiz hale getirildi

#Şırnak#Fırat Gizlenç#Terör Örgütü

İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı belirlenen, birçok bombalı eylemin sorumlusu Fırat Gizlenç olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran" operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14-15 Ekim'de J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 500 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Eren Operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin “gri kategoride” yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi. Teröristin, Murat Karayılan’ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi" denildi.

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