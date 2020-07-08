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Haber Giriş: 08.07.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Son dakika... Bir skandal görüntü daha! Bu kez küçük çocuğa ‘babası’ sigara içirdi…

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Canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın skandal görüntülerinin ardından tepki çeken bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez de 2 yaşlarındaki bir çocuğun babası olduğu iddia edilen Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs küçük çocuğa sigara içirip görüntülerini paylaştı.

Sosyal medyada skandal bir görüntü daha ortaya çıktı. Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini paylaştı.

Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada ‘MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken ‘geleceğin keşi’ şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.

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