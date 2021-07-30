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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bir kötü haber de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden... Dün başlayan yangın sürüyor
GeriGündem Son dakika... Bir kötü haber de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden... Dün başlayan yangın sürüyor
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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bir kötü haber de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden... Dün başlayan yangın sürüyor

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Son dakika... Bir kötü haber de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden... Dün başlayan yangın sürüyor

Türkiye'nin güneyi orman yangınları ile mücadele ediyor. Son haber Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden geldi. Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika... Bir kötü haber de Muğlanın Köyceğiz ilçesinden... Dün başlayan yangın sürüyor

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