AA
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Son dakika... Bir kötü haber de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden... Dün başlayan yangın sürüyor
Türkiye'nin güneyi orman yangınları ile mücadele ediyor. Son haber Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden geldi. Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.
Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.
Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.