MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bir ilde daha zorunlu oldu! 39 kentte maskesiz dışarı çıkmak yasak
GeriGündem Son dakika... Bir ilde daha zorunlu oldu! 39 kentte maskesiz dışarı çıkmak yasak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Son dakika... Bir ilde daha zorunlu oldu! 39 kentte maskesiz dışarı çıkmak yasak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bir ilde daha zorunlu oldu! 39 kentte maskesiz dışarı çıkmak yasak
Abone Olgoogle-news

Artvin'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

İki ilde daha yasak geldi Hangi illerde maskesiz dışarı çıkmak yasak
İki ilde daha yasak geldi! Hangi illerde maskesiz dışarı çıkmak yasak?

 

Doğu ve Güneydoğu illerinde taziye ve düğün nedeniyle vakalar yeniden artıyor
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle