MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika...Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
GeriGündem Son dakika...Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:54,Son Güncelleme:

Son dakika...Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika...Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-6 KARACEHENNEM” Operasyonu başlatıldı.

Son dakika...Bingölde Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(47) operasyonel tim] görev alıyor.
 
Yurt  içinde  terörün  tamamen  ortadan  kaldırılmasına  yönelik  yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Son dakika...Bingölde Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle