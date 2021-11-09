Son dakika: Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında yeni gelişme

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 Kasım'da Bingöl ziyaretinde partili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ettiği iddiasıyla Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Olayın görüntülerinde Türkkan'ın yanında bulunduğu görülen Hüseyin Tarık Arda'nın da ifadesinin alınması istendi.

İstanbul'da ikamet eden Arda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesapları incelendi ve paylaşımlarının bazılarının, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu içerdiği tespit edildi. Bu tespit sonucu soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Hüseyin Tarık Arda hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Arda'nın, soruşturma savcılığınca ifadesi alındı.





Savcı, şüpheli Arda'yı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Tarık Arda, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

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Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki göstermişiti.

Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinledikten sonra küfretmişti. Tepkiler üzerine Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Öte yandan İYİ Parti Meclis Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.