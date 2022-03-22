Son dakika... Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde patlama! 2 polis şehit...

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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN MESAJ: 2 KAHRAMAN ÖZEL HAREKAT YARALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah" mesajını paylaştı.



ACI HABER GELDİ



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli’nin şehit olduğu bildirildi.



Açıklamanın devamında, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet Emniyet Camiamıza aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.



