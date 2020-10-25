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DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son dakika… Bingöl'de korkutan deprem

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Son dakika… Bingöl'de korkutan deprem
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Bingöl’den gelen son dakika haberine göre; deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 4,0 olduğunu duyurdu.

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

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