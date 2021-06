Son dakika... Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Tunceli, Erzincan, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Elazığ, Muş'ta da hissedildi.

15.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Batman, Elazığ, Muş, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Depremin ardından Bingöllüler sokaklara döküldü. Vatandaşlar depremin etkisiyle bir süre panik yaşadı.



AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA



Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir" ifadeleri kullanıldı.



BİNGÖL VALİSİ EKİNCİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken, depremin 10 saniye sürdüğünü bildirdi.





İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakırdan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır.



HASAR GÖREN YAPILARDA YAŞAYANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI



Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçiriyor.



Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kayhan Mutlu, evlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.



Deprem sırasında çocuklarıyla evde televizyon izlediğini aktaran Mutlu, "Bir anda depremi yaşadık. Korku içerisindeyiz ve yatamıyoruz. Dışardayız ve yardım bekliyoruz." dedi.



Deprem anında çok korktuklarını belirten Sakine Tokay ise şunları kaydetti:



"Babam depremin etkisiyle bayıldı. Evlerimizde hasar ve çatlaklar mevcut. Korkuyoruz ve evlerimize giremiyoruz. Geceyi dışarda geçiriyoruz."



Berivan Tayar ise, deprem anında korktuklarını ve can kaybı yaşamadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Tayar, "Deprem öncesinde mutfağa girdim. Mutfakta deprem anını yaşadım. Korkudan kendimi dışarıya attım. Evimizde çok hasar var ve dışardayız. Çünkü korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

UZMANLAR DEPREMİ YORUMLADI



PROF. BİNGÖL: BU FAYLAR BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLUŞTURABİLİR



Prof.Dr. Feyzi Bingöl, meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Elazığ'dan aldığım bilgilere göre önemli bir hasar yok, köylerden henüz bilgi alamadık. Bölge fay bakımından oldukça aktif bir bölge, Kuzey Anadolu fayı kuzeyinden geçiyor, güneyinden ise Doğu Anadolu Fayı geçiyor. Buraya yakın da daha önce Bingöl depremi vardı. Bu faylar, bu büyüklükte deprem oluşturma özelliğine sahip faylardır" ifadelerini kullandı







PROF. ERCAN: KÖTÜ EVLER DIŞINDA YIKIM YAPMAZ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, depremin "K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdüğünü" belirterek şu ifadeleri kullandı: Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010'da M6,0'dır.Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım



ART ARDA ARTÇI DEPREMLER



AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl Kiğı'da saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, yerin 15,51 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerleşim birimi olan Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne uzaklığının ise 2,28 kilometre olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."





SİYASİLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz, her zaman olduğu gibi, tüm imkan ve kabiliyetleri ile halkımızın yanındadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, çevre illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şükürler olsun, can kaybımız, yaralımız yok. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İhtiyaç anında bir çağrınızla yanınızdayız. Allah hepimizi afetlerden korusun.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bingöl ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim, memleketimizi tüm afetlerden korusun.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen, çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının olmaması için.

GEÇEN YIL 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ



Bölge geçen yıl 24 Ocak'ta büyük bir depremle sarsılmıştı. 20.55'te Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklanmıştı. Depremde Elâzığ, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da bazı binalar yıkılmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1607 kişi yaralanmıştı.



6 AY SONRA BİR DEPREM DAHA YAŞANMIŞTI



Bingöl'de geçen yıl 14 Haziran'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Deprem Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı hasarlara yol açmıştı. tı. Kaynarpınar'da bir karakolun gözetleme kulesinin yıkılması sonucu bir korucu öldü. Elmalı ve Dinarbey'de 10 evde çökme meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

