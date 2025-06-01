Son dakika: Bingöl'de peş peşe depremler... 4.4'lük depremden sonra artçılar yaşandı

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 12.26'da gerçekleşen depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

4.4'TEN SONRA 3.6'LIK VE 3.3'LÜK DEPREM

AFAD, saat 12.55'te kentte 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı. Bu depremin derinliği ise 11.13 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de Bingöl Kiğı'da saat 13.39'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, bu depremin derinliğinin 5 km olduğunu belirtti.