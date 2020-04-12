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Haber Giriş: 12.04.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Son dakika... Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Bingöl Karlıova'da saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38’de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde ve Bingöl merkezde de hissedildi.

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bingöl’de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.

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