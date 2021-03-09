Son dakika: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'da alınan son dakika bilgisine göre Bingöl'de saat 11.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl'de meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
AFAD'da alınan son dakika bilgisine göre Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD, ''Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' açıklamasında bulundu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2021
Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 09.03.2021, 11:20:34 TSİ
Enlem : 39.0400 N
Boylam : 40.4730 E
Derinlik : 7.30 km
Detay : https://t.co/aRp2ynSlua@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi