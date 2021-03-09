Son dakika: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'da alınan son dakika bilgisine göre Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD, ''Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' açıklamasında bulundu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.