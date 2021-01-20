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Son dakika: Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12:27'de yaklaşık olarak 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Yedisu (Bingöl)
Tarih-Saat : 20.01.2021, 12:27:33 TSİ
Enlem : 39.4423 N
Boylam : 40.3286 E
Derinlik : 12.85 km
Detay : https://t.co/Kz6liT2LHb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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