Son dakika! Bingöl ve Bitlis'te orman yangını

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye dünden bu yana Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır’dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken, jandarma ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Bölgede 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ekiplerce kullanılıyor.





BİTLİS'TE İKİ AYRI NOKTADA ÖRTÜ YANGINI

Bitlis'te iki ayrı noktada örtü yangını çıktı, bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.



Bitlis-Van kara yolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkiinde iki ayrı noktada örtü yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgelerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütürken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2 ayrı noktada saat 14.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen örtü yangını bilgisini aldıklarını, bölgeye ekipleri sevk edildiğini, yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi.





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