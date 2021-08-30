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Murat KORKMAZ-İSTANBUL (DHA) - Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 30.08.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika! Bingöl ve Bitlis'te orman yangını

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Son dakika! Bingöl ve Bitlis'te orman yangını

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından köyün bir başka noktasında daha orman yangını çıktığı öğrenildi. Bitlis'te iki ayrı noktada örtü yangını çıktı, bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye dünden bu yana Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır’dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken, jandarma ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Bölgede 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ekiplerce kullanılıyor.

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Son dakika Bingöl ve Bitliste orman yangını

BİTLİS'TE İKİ AYRI NOKTADA ÖRTÜ YANGINI

Bitlis'te iki ayrı noktada örtü yangını çıktı, bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Bitlis-Van kara yolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkiinde iki ayrı noktada örtü yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgelerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Son dakika Bingöl ve Bitliste orman yangını
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütürken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2 ayrı noktada saat 14.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen örtü yangını bilgisini aldıklarını, bölgeye ekipleri sevk edildiğini, yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi.
Son dakika Bingöl ve Bitliste orman yangını

Son dakika Bingöl ve Bitliste orman yangını

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