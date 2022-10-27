Son dakika... Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu! İşte ilk açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında yanında bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım trafik kazası geçirmişti. Azerbaycan'daki ilk müdahale sonrası ise Yıldırım ve Ayrım, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra tedavilerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde devam edilmişti.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamaları...

Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası... bizim bu kazalardan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

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"İKİ KABURGA KIRIĞIM VAR"

kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, herhangi bir işlem yapılamıyor, zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerlerinde doku ve kas ezikleri var, zaman içinde toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, helikopterle Azerbaycan'ın hastanesine getirildik.

Cumhurbaşkanımızın doktorları her an bizlerle ilgilendiler. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik, Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik.

"BİR DİZİ AMELİYATLAR VAR"

Bir dizi tedavi ameliyatlar var. Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzaman Ömer Özkan hocamıza, İstanbul'da bu konuda ortopedist uzman Elçin Hanıma şükranlarımı sunuyorum. Köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde dünyaca ünlü, cumhurbaşkanımızın doktorluğunu da yapmış Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.

"TEDAVİM BUNDAN SONRA EVDE DEVAM EDECEK"

Özel teşekkürüm kazanın olduğu andan itibaren süratle Azerbaycan'a gelen ailem, eşim Semiha Hanıma, çocuklarım Bahar Büşra, Erkam ve Bülent'e ve bütün aileme de gösterdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum. İyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. İhtiyaç olursa hekimlerimiz her zaman gerekli katkıyı sağlayacaklar. 7/24 her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden bütün dostlarıma, vatandaşlarıma, çalışan arkadaşlarım yanımdan ayrılmadı.

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Milletimiz akın akın, gelebilen geldi. Dualarını ettiler. Böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım.