Son dakika: Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında yanında bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım trafik kazası geçirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın kaza yapan Yıldırım ve Ayrım'la ilgilenmek için Bakü'de kaldığı öğrenildi.

BAKAN KOCA: SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

HELİKOPTERLE BAKÜ'YE GÖTÜRÜLDÜLER



Kazaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

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Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştır. Sağlık durumları iyi olan Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürülmüştür. AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü'de kalmıştır.