Son dakika... Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. AteÅŸ Kara maskesiz hayat iÃ§in tarih verdi

Son dakika haberi... KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. AteÅŸ Kara, nÃ¼fusun yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± halinde TÃ¼rkiye'nin rahatlamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Prof. Kara, bu oranÄ±n yÃ¼zde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n Ã§ok kolay olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hacettepe Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã‡ocuk Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AteÅŸ Kara, maskesiz hayat iÃ§in de tarih verdi. Prof. Kara, her ÅŸeyin olumlu seyretmesi sÃ¶z konusu olursa, kaba bir hesapla TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zde 60 aÅŸÄ±lama oranÄ±na nisan-mayÄ±s aylarÄ±nda ulaÅŸabileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Prof. Dr. Kara, bu tablonun her ÅŸeyin olumlu gitmesi durumunda geÃ§erli olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, Temmuz ayÄ± gibi de maskesiz sokaÄŸa Ã§Ä±kmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti.

AteÅŸ Kara, dÃ¼nyadaki aÅŸÄ±lamanÄ±n yÃ¼zde 60 oranÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ±n bir anda mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini belirterek, bir sonraki yÄ±l kasÄ±m, aralÄ±k gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceÄŸimize de dikkat Ã§ekti.Â

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