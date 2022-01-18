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Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu! 65 yaş ve üstü için risk yüksek

#Koronavirüs#Aşı#Bilim Kurulu
Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Kocadan önemli açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu 65 yaş ve üstü için risk yüksek

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından Omikron varyantının salgın seyrine etkisi, Kovid-19 için alınması gereken tedbirler ve aşı gündemiyle ilgili bir açıklama paylaştı. Açıklamasında Türkiye'deki koronavirüs vakalarının yaş dağılımı ve seyrine yer veren Fahrettin Koca, 65 ve üstü yaş grubundaki vatandaşların en riskli grup olduğuna dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yazılı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programımız gündemi ile toplanmıştır. Bilim Kurulumuz omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir.

Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13’ü 12-19 yaş aralığında, %34’ü 20-34 yaş aralığında, %29’u 35-49 yaş aralığında, %16’sı 50-64 yaş aralığında ve %8’i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11’i hastaneye yatmış, %3.11’i yoğun bakıma girmiş ve %0.99’u entübe edilmiştir.

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SALGINLA MÜCADELEDE TEDBİR UYGULAMALARI

Salgının başından bu yana halen en riskli grubumuz 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Bilim kurulumuz, aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasını şiddetle önermektedir. Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımı, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemi daha çok artmıştır. Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır.

1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

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3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

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6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."

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Son dakika... Fauci'den flaş Omicron açıklaması
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili ABD'den flaş açıklamalar geldi. Salgın konusunda ülkenin en yetkili ismi olarak gösterilen Dr. Anthony Fauci daha tehlikeli yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirtti ve çok konuşulacak bir Omicron açıklamasına imza attı.

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