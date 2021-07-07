Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan corona virüsü gündemine ilişkin açıklamalar!

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:





"Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına tam da istediğimiz ivmede yaklaşıyor.

Aşılamada istediğimiz ivmeyi henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olackak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız.



Yeni varyantlardan mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına müsaade etmeyin.

Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirere tedbirler alıyoruz. Bugün gündem salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır.

Hastalığı geçirmiş vatandaşlarımızın aşı olması süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Hastalığı zaten geçirmiş olarak kişiler de hatırlatma aşısının yeterli olacağı değerlendirilmiştir. 3. doz aşıda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türüyle olabilirler.

Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı ile tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları yapmaktadır. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikalarını e-nabız ve HES uygulamalarından oluşturabilirler. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.

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