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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan kritik açıklamalar

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Bilim Kurulu
Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi Bakan Kocadan kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca Omikron varyantı, koronavirüs aşısı ve salgındaki diğer son gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Bilim Kurulumuz salgının seyri, aşı programımız, TURKOVAC'ın sonuçları, karantina ve izolasyon gündemi ile toplandı. Salgın hastalığın ilk gününden bugüne kadar aldığımız tüm kararlarda bilimden yana tavır koyarak ve gerçek yaşam verilerinden, sosyal yaşımın gerçeklerinden kopmadan hareket ettik. Siz vatandaşlarımızı da en kısa sürede ve en açık şekilde bilgilendirmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak gördük.

Omikron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerde tedavi edilmesi gereken hastalarda yaklaşık %10'luk bir artış oldu.

- Salgının önceki dönemlerinde daha az vaka ile daha az hastaneye yatışlar görüyorduk. Omikron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirleri almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırlı değildir.

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